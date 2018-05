"SE": Sąsiad posła Brejzy usłyszał zarzuty w sprawie pożaru

Zwrot akcji w sprawie pożaru przed kamienicą, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza. Sąsiad, któremu polityk dziękował za ugaszenie ognia, usłyszał zarzuty - informuje "Super Express".

Sławomir M. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru. "Ogień miał wybuchnąć od niezgaszonego papierosa" - czytamy w gazecie.

Z ustaleń "SE" wynika, że mężczyzna przyznał się do korzystania z toalety i palenia w niej papierosa.



Do pożaru obok kamienicy, gdzie mieszka poseł Brejza, doszło w nocy z piątku na sobotę. Zapaliła się przenośna toaleta przy ścianie budynku. Brejza podejrzewał, że to celowe działanie i złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie usiłowania zabójstwa.



