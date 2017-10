Sondaż dla "SE". Kto ma rację - prezydent czy minister sprawiedliwości?

Kto ma rację w sprawie zmian w sądownictwie - minister sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro czy prezydent Andrzej Duda? Jak donosi wtorkowy "Super Exspres", więcej Polaków opowiada się za propozycjami prezydenta.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i minister Zbigniew Ziobro podczas zaprzysiężenia rządu; fot. 2015 /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla "SE" przez IBRIS, aż 46 proc. Polaków popiera rozwiązania zmian w sądownictwie zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tylko 10,8 proc., badanych uważa, że to reforma zaproponowana przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę jest słuszna.

"Wetując ustawy o KRS i SN, Andrzej Duda wyraźnie podkreślał, że dawały one zbyt duże uprawnienia prokuratorowi generalnemu" - przypomina "SE".

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 roku. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Natomiast projekt ustawy o KRS zakłada m.in, że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - red.). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.