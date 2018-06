Sondaż "SE": Prawie połowa Polaków za referendum

Według sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu", prawie połowa Polaków deklaruje udział w referendum konstytucyjnym. Niestety, prezydent Andrzej Duda nie ma powodów do zadowolenia.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Łącznie 49,6 proc. ankietowanych Polaków zapowiedziało, że weźmie udział w referendum.

Reklama

Jak zaznacza "Super Express", inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy może jednak zakończyć się fiaskiem. Przewidywana w sondażu frekwencja jest niewystarczająca, by wynik referendum został uznany za wiążący. Referendum ogólnokrajowe jest skuteczne, gdy udział weźmie w nim ponad połowa uprawnionych do głosowania.

Dotychczas w Polsce doszło do przeprowadzenia jednego wiążącego referendum. W 2003 r. 58,85 proc. uprawnionych do głosowania Polaków opowiedziało się w kwestii przystąpienia kraju do Unii Europejskiej.

Zgodnie z sondażem, 77 proc. pytanych opowiedziało się za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytur dla kobiet po 60. roku życia, a dla mężczyzn od 65. Przeciwnych temu pomysłowi jest 23 proc. badanych.

Z kwestią konstytucyjnego zagwarantowania szczególnego wsparcia dla rodzin, polegającym na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (np. 500 plus), zgodziło się 57 proc. badanych. Przeciwnych temu było 43 proc. ankietowanych.

Sondaż został przeprowadzony 14 czerwca metodą CAWI na próbie 1044 Polaków.

Więcej w "Super Expressie".