Sondaż: Zjednoczone Platforma i Nowoczesna bliżej PiS

Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, czyli połączone siły Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, miałaby szansę pokonać PiS - wynika z sondażu dla "Super Expressu".

Zdjęcie Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer /Robert Stachnik /Reporter

Platforma Obywatelska i Nowoczesna wystawiają wspólne listy do sejmików województw pod nazwą Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Jeśli taka zdolność koalicyjna utrzyma się na dłużej, może to wyraźnie zagrozić PiS-owi - wynika z sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu".

Reklama

Na wspólne listy PO i Nowoczesnej głos oddałoby 35 proc. ankietowanych. To zaledwie 3 pkt proc. mniej niż na PiS. Co ważne, na oddzielnych listach obie partie mogą nie ugrać takiego wyniku. Według sondażu, mogłyby liczyć łącznie na 29 proc. (24 proc. - PO, 5 proc. - Nowoczesna).



Co istotne, przy wspólnej liście PO i Nowoczesnej traci nie tylko PiS (z 42 proc. do 38 proc.), ale też Kukiz'15 (z 9 proc. do 8 proc.) i SLD (z 7 proc. do 6 proc.).



Przy wspólnych listach PO i Nowoczesnej w Sejmie poza powyższymi partiami znalazłyby się też PSL i Wolność. Gdyby jednak nie doszło do połączenia, ta ostatnia partia znalazłaby się poza parlamentem.



Badanie przeprowadzono w dniach 27-29 kwietnia na próbie 1100 dorosłych Polaków.



Więcej w "Super Expressie".