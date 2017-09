"Super Express": Biedroń prezydentem? "Czas pokaże"

Robert Biedroń nie wyklucza udziału w wyborach prezydenckich w 2020 roku – twierdzi dziennik.

Jak pisze w "Super Expressie" Kamil Szewczyk, obecnie rządzący w Słupsku Robert Biedroń "niemal gotów jest do startu" w wyborach prezydenckich. Sondaże wyborcze pokazują, że prezydent Słupska byłby mocnym rywalem dla Andrzeja Dudy i Donalda Tuska - czytamy.

Co na to sam zainteresowany? "Nic nie jest wykluczone w polityce. Także to. Polska nie może być skazana na władzę PiS" - mówi Biedroń na łamach gazety.

Na razie szykuje się na wybory samorządowe. "Jestem gotowy do walki o prezydenturę Słupska. A co będzie w przyszłości, czas pokaże" - komentuje Biedroń.

