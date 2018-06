​"Super Express": Kornel Morawiecki sceptycznie o pomyśle syna

"300 plus tak, ale nie dla zamożnych Polaków" - mówi o propozycji swojego syna premiera Mateusza Morawieckiego jego ojciec, marszałek senior Kornel Morawiecki.

300 zł na wyprawkę dla dziecka mają dostać wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły. Nowy pomysł rządu Morawieckiego skrytykował jednak marszałek senior.

"Wyprawka 300 plus nie powinna być dla wszystkich. Ci, którzy zarabiają bardzo dobrze, to dla nich nie powinno być tego dodatku. Po co im to? Rząd PiS powinien miarkować ten program. Jak ktoś zarabia duże pieniądze, to im to jest niepotrzebne. To jest potrzebne dla biednych ludzi, nie dla wszystkich. W takim kształcie jak jest teraz to 300 plus, to jest to niesprawiedliwe i nie ma uzasadnienia" - mówi "SE" Kornel Morawiecki.