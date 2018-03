"Super Express": Kosztowne podróże senatorów

Egzotyczne wojaże, zagraniczne misje, spotkania na drugim końcu świata - "Super Express" przygląda się w sobotę kosztownym wyjazdom senatorów. Podróżowali służbowo m.in. do Indonezji, Australii czy Republiki Południowej Afryki. Niektóre wyjazdy kosztowały blisko 30 tys. zł.

Marszałek Stanisław Karczewski w 2017 r. odbył 11 służbowych zagranicznych wyjazdów. Był m.in. w Indonezji (koszt tego wyjazdu wyniósł 20 tys. zł), w Pakistanie i RPA.



"Super Express" wymienia także wyjazd senatora PiS Macieja Łuczaka do Ugandy, gdzie wziął udział w otwarciu centrum medycznego. Służbowa podróż kosztowała 12,4 tys. zł.



Z kolei wicemarszałek Senatu Maria Koc odbyła służbową podroż do Australii, na którą wydano 29,3 tys. zł. Brała tam udział w obchodach roku Kościuszki oraz rocznicy polskiego osadnictwa w Nowej Zelandii.



Nieco mniej - 27,2 tys. zł - zapłacono za wyjazd Roberta Dowhana do Bangladeszu, gdzie uczestniczył w zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej.

"Senatorowie zwiedzili już niemal całą kulę ziemską - byli na każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy" - pisze gazeta.



