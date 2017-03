"Super Express": Minister Błaszczak dostaje pogróżki

Grożą mnie i mojej rodzinie - wyznał w rozmowie z dziennikiem minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Jak pisze "Super Express", w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów toczy się śledztwo w sprawie gróźb kierowanych pod adresem szefa resoru spraw wewnętrznych.

"Żyjemy w bardzo niebezpiecznych i trudnych czasach. Dostaję pogróżki. Są one skierowane do mnie, ale osoba, która je wysyła, grozi w nich także mojej rodzinie. To nie są żarty" - powiedział gazecie Błaszczak.

Dziennik zapytał resort spraw wewnętrznych, czy w związku z pogróżkami minister i jego rodzina mają zapewnioną lepszą ochronę? "Super Express" nie uzyskał jednak odpowiedzi.