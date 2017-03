"Super Express": Nowa rola Misiewicza w resorcie obrony

"Wielki powrót Bartłomieja Misiewicza" – w ten sposób gazeta anonsuje koniec urlopu najbardziej medialnego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zdjęcie Bartłomiej Misiewicz: Były rzecznik, obecny szef gabinetu /Krzysztof Kaniewski /East News

Jak informuje "Super Express", Bartłomiej Misiewicz wraca do pracy w resorcie obrony. Wszystko to ma związek z decyzją sądu oczyszczającą go z zarzutu, że wkraczając w grudniu 2015 roku do Centrum Kontrwywiadu NATO w asyście Żandarmerii Wojskowej, miał naruszyć prawo.

Gazeta ustaliła, że Misiewicz już w piątek zapowiedział to swoim współpracownikom. Podwładny ministra Antoniego Macierewicza przestanie pełnić funkcję rzecznika prasowego, pozostanie jednak szefem gabinetu politycznego.

