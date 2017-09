"Super Express": Prezydent chce zabrać władzę Ziobrze

Ograniczenie władzy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nad Sądem Najwyższym, sędziowie wybierani do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm większością 3/5 głosów, a w niektórych przypadkach także przez prezydenta - to tylko niektóre pomysły Andrzeja Dudy, które mają się znaleźć w nowej ustawie o KRS i SN – podaje gazeta.

Prezydent Andrzej Duda chce ograniczyć władzę ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

Po zawetowaniu ustaw o KRS i SN prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że przygotuje własne projekty. Jednym z najważniejszych zapisów ma być wzmocnienie roli głowy państwa kosztem ministra sprawiedliwości.

"W sprawach personalnych powinno nastąpić ograniczenie kompetencji ministra, jeśli chodzi o wskazywanie sędziów do SN. To KRS, a nie minister, powinna wskazywać sędziów do SN" - mówi informator gazety z otoczenia głowy państwa.

Jak pisze "Super Express", drugim kluczowym zapisem ma być wybieranie sędziów do KRS większością 276 posłów (czyli 3/5 głosów). PiS, który ma 234 posłów, musiałby szukać porozumienia z ruchem Kukiz'15 i PSL.

"Efekt byłby taki, że PiS z Ziobrą nie daliby rady wybrać sędziów. Wówczas prezydent proponowałby swoich kandydatów" - zaznacza rozmówca dziennika.

