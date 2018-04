​"Super Express": W PiS trwa spór o 500 plus

"Wojna w rządzie o rewolucję w 500 plus" - pisze piątkowy "Super Express". Jak wynika z ustaleń gazety prezes partii Jarosław Kaczyński chce, by program został poszerzony, ale premier Mateusz Morawiecki się na to nie zgadza.

Gazeta donosi, że spór toczy się o zmiany w 500 plus, które miałyby polegać na podwyższeniu progu dochodowego na pierwsze dziecko z 800 zł do 1050 zł, wprowadzeniu limitu w dochodzie na osobę w rodzinie do 3 tys. zł czy przyznawaniu 500 plus do 25. roku życia dla dzieci uczących się.

W czwartek minister Elżbieta Rafalska odpowiedzialna za program, poinformowała, że w jej resorcie nie trwają żadne prace zmieniające 500 plus.

Z ustaleń "SE" wynika jednak, że dyskusja na ten temat odbywa się między prezesem PiS a premierem.

"Prezes chce rozszerzenia 500 plus. Jest spór o kwestię wyższego progu czy wprowadzenia limitu na osobę. Morawiecki nie chce rozdawnictwa, ale prezes się upiera" - pisze gazeta, cytując informatora, którego nazwiska nie podaje.

