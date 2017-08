Szczerski w "Rzeczpospolitej": Relacje Dudy z Macierewiczem "niełatwe"

"Pan prezydent współtworzy formację polityczną, która podejmuje dzieło reformatorskie w Polsce i jest jej kluczowym elementem. Zależy mu na jedności. (…) I to jest przesłanka naczelna jego działania" – w ten sposób szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski komentuje na łamach dziennika doniesienia o konflikcie pomiędzy prezydentem a obozem rządzącym.

Zdjęcie Krzysztof Szczerski: Wiemy nie od dziś, że relacje między ministrem obrony narodowej a prezydentem są niełatwe /Andrzej Iwańczuk /Reporter

W rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim z "Rzeczpospolitej" prezydencki minister przyznał, że w obozie rządzącym "jest sporo spraw, które należy naprawić". "Od komunikacji po sprawy, które wynikają z jakichś osobistych ambicji czy interesów osób, które naruszają jedność" - ocenia Szczerski.

Reklama

W dalszej części rozmowy szef gabinetu prezydenta odniósł się do zawetowania przez Dudę ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, co spotkało się z ostrą reakcją ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Szczerski stwierdził, że o ile prezydentowi zależało na "skutecznej reformie sądownictwa", to inni "forsowali projekty, które nie dawały gwarancji jej przeprowadzenia w sposób bezpieczny".



"Obowiązkiem ministrów jest informowanie prezydenta"

"Wiemy nie od dziś, że relacje między ministrem obrony narodowej a prezydentem są niełatwe. Nie chodzi tu o konflikt personalny, po prostu zapisana w konstytucji współodpowiedzialność prezydenta powoduje, że między różnymi organami państwa może dochodzić do różnic. (...) To nie konflikt, ale skomplikowana procedura dochodzenia do wspólnego stanowiska " - w ten sposób Szczerski odniósł się do napięcia na linii Andrzej Duda - Antoni Macierewicz.

Szczerski skrytykował również działalność ministrów, którzy nie konsultują projektów ustaw z Dudą. "Najważniejsze jest to, by prezydent informowany był na bieżąco, a nie dopiero wtedy, gdy podjęto już ostateczne decyzje i konieczne jest łagodzenie sporów. Takiej komunikacji w przypadku ostatnich ustaw o sądownictwie zabrakło. Prezydent nie może się domyślać tego, co będzie zawierać jakiś ważny projekt. To ministrowie (...) powinni mieć świadomość, że ich obowiązkiem jest informować o nich prezydenta na każdym etapie" - zaznaczył.

Cały wywiad z Krzysztofem Szczerskim w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".