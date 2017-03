Szewach Weiss w "DGP": Czy mam prawo was krytykować?

Czasami myślę sobie: "Może mam zbyt dobre podejście do Polaków, bo mnie uratowali?'. A potem przypominam sobie, jak wielką tragedią była dla was wojna. A później czytam nazwiska żydowskich sędziów czy ubeków, którzy was mordowali. I znów myślę: "Czy mam prawo was krytykować?" - powiedział Szewach Weiss w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Zdjęcie Szewach Weiss /Stefan Maszewski /Reporter

Weiss podkreślił, że Żydzi przez tysiąc lat uciekali z różnych miejsc i zawsze mogli schronić się w Polsce. "Z tej przeszłości powinniście być dumni. I z tego, że właśnie Żydzi z Polski mieli centralne miejsce w budowie Izraela" - powiedział.

Były ambasador Izraela w Polsce uważa, że Polacy wstydzą się antysemityzmu i złych rzeczy, które działy się w naszej historii. "Nie ma w Polsce nikogo przy zdrowych zmysłach, kto byłby dumny ze szmalcowników, za to jesteście dumni ze Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" - stwierdził Weiss.

"To, co się dzieje, to wygląda na cud. W Polsce dorasta nowe pokolenie ludzi, którzy tęsknią za naszą wspólną przeszłością, którzy są całkowicie wolni od antysemityzmu, zaciekawieni Izraelem, Żydami. Na spotkania ze mną przychodzi po sto, dwieście, pięćset osób, naprawdę!" - powiedział Szewach Weiss.

Szewach Weiss urodził się w 1935 r. w Borysławiu, położonym wówczas na terenie Rzeczypospolitej, obecnie na Ukrainie. Po II wojnie światowej wyjechał z rodziną do Izraela. W latach 2001-2003 był ambasadorem Izraela w Polsce. Wcześniej był m.in. deputowanym i przewodniczącym Knesetu. W 2004 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski uhonorował go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. W styczniu br. prezydent Andrzej Duda odznaczył Weissa Orderem Orła Białego.