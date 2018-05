"Wprost": Gasiuk-Pihowicz za Lubnauer liderką Nowoczesnej?

Po odejściu z partii Ryszarda Petru, Joanny Schmidt i Joanny Scheuring-Wielgus, politycy Nowoczesnej nie wierzą już w przywództwo Katarzyny Lubnauer. Coraz więcej osób rozważa wymianę liderki na Kamilę Gasiuk-Pihowicz - dowiaduje się "Wprost".

Po odejściu trójki posłów, Katarzyna Lubnauer jest w partii osamotniona - czytamy w tygodniku.



Może się jednak okazać, że to nie koniec kłopotów. Kolejni posłowie zastanawiają się nad ucieczką z Nowoczesnej. Wśród nich wymienia się Krzysztofa Mieszkowskiego, Adama Szłapkę i Monikę Rosę - czytamy we "Wproście".



Część polityków Nowoczesnej myśli o przejściu do PO. Są też tacy, którzy chcieliby do niej powrócić. "Marek Sowa daje sygnały, że widziałby się z powrotem w PO. Trudno mu będzie wrócić, ale nie jest to niemożliwe, jak w przypadku Michała Jarosa, który był skonfliktowany z Grzegorzem Schetyną" - czytamy.



