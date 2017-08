​Założenia prezydenckich ustaw o sądownictwie. Co zrobi PiS?

Już we wrześniu do Sejmu wpłyną prezydenckie projekty ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa - informuje tygodnik "Sieci Prawdy", który ujawnia, co w tych ustawach się znajdzie.

Zdjęcie Andrzej Duda /Marcin Bruniecki /Reporter

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawy PiS o SN i KRS. Jednocześnie zapowiedział złożenie własnych projektów.

Reklama

Jak czytamy w "Sieciach Prawdy", nad ustawą pracują m.in. dr Anna Surówka-Pasek - konstytucjonalistka z Krakowa, podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta i dr hab. Michał Królikowski - wiceminister sprawiedliwości, gdy szefem resortu był Jarosław Gowin.

Jakie rozwiązania znajdą się w prezydenckich ustawach? Oto niektóre z założeń, wymienionych przez tygodnik:

- drastyczne ograniczenie wpływów ministra sprawiedliwości,

- wybór sędziów do KRS przez Sejm, większością 3/5 głosów,

- zwiększenie reprezentacji sędziów rejonowych w KRS,

- wykreślenie prokuratorów z grona podmiotów wskazujących kandydatów na sędziów,

- przeniesienie w stan spoczynku sędziów SN na podstawie kryterium wieku - 65 lat; zmiana dotknęłaby 30-40 proc. sędziów SN.

A co dalej z pierwszą prezes SN - Magłorzatą Gersdorf, która w listopadzie skończy 65 lat?

"Nie da się usunąć pierwszego prezesa SN ze sprawowanej funkcji, ponieważ kadencję sześciu lat mrozi konstytucja. Nawet przeniesienie w stan spoczynku sędzi Gersdorf nie pozwala prezydentowi powołać nowego pierwszego prezesa SN w zgodzie z ustawą zasadniczą" - mówił Michał Królikowski w rozmowie z "Do Rzeczy". Czy takie stanowisko przyjmie również prezydent?

Politycy PiS przyznają, że nie uczestniczą w pracach nad prezydenckimi ustawami.

"Projekty będą bardzo skrupulatnie przejrzane przez nasze biura legislacji. Prześwietlimy każdy akapit w poszukiwaniu błędów" - zapowiadają.

W ministerstwie sprawiedliwości dziennikarz "Sieci Prawdy", w kontekście prezydenckich wet, usłyszał: "Wybaczamy, ale nie zapominamy".