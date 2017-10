Adwokat Grzegorz M. zawieszony w czynnościach zawodowych

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie tymczasowo zawiesił we wtorek w czynnościach zawodowych adwokat Grzegorza M., podejrzanego o korupcję przy reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie i aresztowanego przez wrocławski sąd.

Zdjęcie Warszawa (zdj. ilustracyjne) /KSS /RMF24.pl

Rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Michał Fertak poinformował w komunikacie, iż takie bezterminowe zawieszenie nastąpiło na wniosek zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. "Postanowienie jest natychmiast wykonalne" - dodał.

W ub. tygodniu Fertak zapowiadał, że w związku z przedstawieniem zarzutów i aresztowaniem adw. Grzegorza M. pion dyscyplinarny Izby Adwokackiej wystąpił o przekazanie odpisu postanowień o tymczasowym aresztowaniu i przedstawieniu zarzutów. Dodawał, że po otrzymaniu tych dokumentów sprawa będzie skierowana do sądu dyscyplinarnego celem zawieszenia adwokata.

W ubiegły poniedziałek CBA zatrzymało trzy osoby ws. reprywatyzacji działki w Warszawie pod dawnym adresem Chmielna 70 - w tym b. dziekana ORA w Warszawie, znanego adwokata Grzegorza M. Zostali oni aresztowani pod zarzutami korupcji.

M. zrezygnował z funkcji dziekana ORA we wrześniu 2016 r. - po wybuchu afery w związku z działką Chmielna 70, do której w 2012 r. uzyskał od miasta prawo użytkowania wieczystego, wraz z dwiema innymi osobami. CBA zatrzymało te osoby: mec. M., b. urzędniczkę MS Marzenę K. i biznesmena Janusza P.

W najgłośniejszej sprawie reprywatyzacyjnej - nieruchomości pod dawnym adresem Chmielna 70 w Warszawie - do aresztu w początkach roku trafili podejrzani o korupcję i oszustwo przy tej reprywatyzacji mec. Robert N., b. urzędnik Ratusza Jakub R. oraz jego rodzice Wojciech R. i Alina D.

Ujawnienie w 2016 r. szczegółów sprawy tej działki, na której można zbudować wysokościowiec, zapoczątkowało wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej w stolicy. Rezygnując we wrześniu 2016 z funkcji dziekana, M. powoływał się na "atak medialny" na siebie. Zapewniał, że przy tej reprywatyzacji nie złamał prawa ani nie naruszył zasad etyki adwokackiej.

W 2012 r. niezabudowaną działkę Chmielna 70 - niedaleko Pałacu Kultury i Nauki o wartości ok. 160 mln zł - miasto przyznało osobom, które nabyły roszczenia od spadkobierców: Januszowi P., Grzegorzowi M. i Marzenie K. (siostrze mec. Roberta N., podejrzanej o fałszywe oświadczenia majątkowe). W lipcu br. komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję ws. Chmielnej 70 z 2012 r., uznając że miasto nie mogło przekazać praw do niej, bo ostatni właściciel 2/3 działki Jan Henryk Holger Martin, jako obywatel Danii, został spłacony przez polski rząd. Uchylając w całości decyzję, komisja odmówiła przyznania praw do działki trzem osobom, które uzyskały je w 2012 r.

Komisja badała niedawno złożone w sprawie odwołania, w postaci wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. Złożyli je beneficjenci decyzji z 2012 r. oraz prezydent Warszawy (która kwestionuje tylko uzasadnienie lipcowej decyzji).