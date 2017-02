Afera reprywatyzacyjna. Jakub R. aresztowany

Na trzy miesiące wrocławski sąd aresztował w środę byłego urzędnika stołecznego ratusza Jakuba R., podejrzanego o korupcję ws. tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie - poinformował obrońca podejrzanego. Na trzy miesiące aresztowany został też adwokat Robert N., podejrzany o oszustwo i korupcję.

Wrocławski sąd rejonowy od południa rozpoznaje w środę wnioski prokuratury o aresztowanie czworga z pięciorga podejrzanych w tej sprawie. Jako pierwszy postanowienie o aresztowaniu usłyszał b. urzędnik warszawskiego ratusza Jakub R. Jest on podejrzany o przyjęcie od adwokata Roberta N. jako korzyści majątkowej wartych 2,5 mln. zł udziałów w nieruchomości w Kościelisku oraz udziału w oszustwie jakim było przejęcie własności tej nieruchomości, należącej do spadkobierców polskiego generała.



O tym, że Jakub R. został aresztowany przez sąd poinformował PAP jego obrońca.



Po nim sąd ogłosił postanowienie adwokatowi Robertowi N. - on także został aresztowany na trzy miesiące - poinformował reportera PAP jego obrońca. Adwokat jest podejrzany o wręczenie korzyści Jakubowi R. oraz dokonanie wspólnie z pozostałymi zatrzymanymi oszustwa na szkodę spadkobierców po polskim generale - szkodę, polegającą na utracie własności nieruchomości w Kościelisku prokuratura szacuje na ponad 27 mln, zł. Grozi za to kara od roku do 10 lat więzienia. N. o podrobienie dokumentu pełnomocnictwa, a następnie przekazanie go innemu adwokatowi - podejrzanej Alinie D, która posłużyła się nim w postępowaniu spadkowym przed sądem w Warszawie.

Na decyzję sądu czekają jeszcze rodzice Jakuba R., także podejrzani o udział w oszustwie. Mają być doprowadzani do sądu po kolei, w taki sposób, aby nie mieli ze sobą kontaktu.



Wrocławska prokuratura regionalna przedstawiła we wtorek dwa zarzuty związane z korupcją i oszustwem b. urzędnikowi stołecznego ratusza Jakubowi R. i trzy adwokatowi Robertowi N., któremu ws. "dzikiej reprywatyzacji" nieruchomości w Warszawie zarzucono korupcję, oszustwo i podrobienie pełnomocnictwa.



Wobec piątego z zatrzymanych Mariusza L. (wcześniej prokuratura przedstawiała go błędnie jako Marcina L.) prokuratura nie występowała o areszt i zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie 500 tys. zł, zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportu oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.



"Złożył on obszerne i wyczerpujące wyjaśnienia. Natomiast wobec pozostałych czworga podejrzanych wyłoniła się uzasadniona obawa utrudniania postępowania" - wyjaśniła uzasadniając wnioski o areszt rzeczniczka prokuratury Anna Zimoląg.