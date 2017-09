Afera reprywatyzacyjna. Komisja powoła specjalny zespół

Na czwartkowym posiedzeniu komisji weryfikacyjnej będziemy chcieli powołać wewnętrzny zespół, który zajmie się badaniem przypadków, kiedy nieruchomości były przekazywane osobom, które - jak się okazało - nie żyły - poinformował członek komisji weryfikacyjnej poseł Jan Mosiński (PiS).

Zdjęcie Komisja weryfikacyjna zajmuje się dziką reprywatyzacją w Warszawie /Michał Dyjuk /FORUM

W czwartek odbędzie się posiedzenie niejawne komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości położonej przy ulicy Marszałkowskiej 43.

Mosiński powiedział dziennikarzom, że podczas tego posiedzenie wystąpi o to, by zwrócić się formalnie do prezydent m.st. Warszawy o przekazanie listy nieruchomości przekazanych osobom, które - jak się później okazało - nie żyły. "Będziemy chcieli też powołać specjalny zespół wewnątrz komisji weryfikacyjnej, który zajmie się tylko i wyłącznie tym tematem" - zaznaczył poseł.

Dodał, że to "kolejna odsłona dzikiej reprywatyzacji i indolencji urzędników warszawskiego ratusza", która bulwersuje opinię publiczną.

Mosiński wyraził też nadzieję, że "stosowne czynności" w takich przypadkach podejmie prokuratura.