Afera reprywatyzacyjna. Są zarzuty dla zatrzymanych ośmiu osób

Osiem osób usłyszało zarzuty Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ws. reprywatyzacji stołecznych nieruchomości - poinformował w piątek minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

"Czynności jeszcze trwają" - powiedział Ziobro na konferencji prasowej. Dodał, że zaplanowano m.in. konfrontacje między podejrzanymi.



W czwartek CBA zatrzymało w Warszawie osiem osób, które miały wyrządzić Skarbowi Państwa i spadkobiercom szkodę na ponad 46 mln zł. To znany warszawski adwokat Andrzej M., dwoje adwokatów występujących jako kuratorzy spadkobierców nieruchomości Grażyna K.-B. i Tomasz Ż., ojciec i syn zajmujący się skupowaniem roszczeń do nieruchomości - Maciej M. i Maksymilian M., dwóch rzeczoznawców majątkowych Michał Sz. i Jacek R. oraz Andrzej K.



Chodzi o reprywatyzacje nieruchomości w sąsiedztwie Pałacu Kultury - przedwojenny adres to ul. Sienna 29, przy ul. Twardej 8 i 10 oraz ul. Królewskiej 39. Wcześniej Ziobro informował, że w tle zatrzymań jest także "wątek sądowy, polegający na ustanawianiu przez sąd kuratorów" w ramach reprywatyzacji.