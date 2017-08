Będzie wniosek o wyłączenie Jakiego z prac komisji weryfikacyjnej

Wiceprezydent Warszawy Witold Pahl zapowiedział, że w czwartek miasto złoży wniosek o wyłączenie z prac komisji weryfikacyjnej jej szefa Patryka Jakiego, któremu zarzuca działanie z pobudek politycznych. - Jeżeli pracownicy ratusza, którzy "są odpowiedzialni za to gigantyczne złodziejstwo w ratuszu", są tak przeciwni mojej pracy, to jest to chyba najlepsze docenienie dorobku komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji – skomentował Patryk Jaki.

Zdjęcie Przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki podczas posiedzenia komisji /Radek Pietruszka (PAP) /PAP

Podczas środowych obrad komisji Jaki postanowił wykluczyć z nich dwoje pełnomocników stołecznego ratusza: Bartosza Przeciechowskiego i Zofię Gajewską. Prawnicy miasta zostali wykluczeni za niewłaściwe zachowanie; szef komisji ocenił, że postanowili oni "po raz drugi dręczyć mieszkańców" pytając m.in. o zadłużenia. Komisja zajęła się w środę sprawą warszawskiej kamienicy przy ul. Poznańskiej 14.

Witold Pahl na środowej konferencji prasowej poinformował, że decyzja szefa komisji weryfikacyjnej "o uniemożliwieniu dalszego wykonywania czynności przez pełnomocników miasta st. Warszawy, a więc udzielania pomocy w rozwiązaniu tego problemu, została podjęta jedynie ze względów politycznych". "Dlatego też w dniu jutrzejszym (będzie) wniosek o wyłączenie przewodniczącego komisji z dalszych prac w tejże komisji zostanie złożony" - zapowiedział Pahl.

Dodał, że "to co powinno być podstawą działania każdego organu władzy publicznej, to przede wszystkim bezstronność komisji, to kierowanie się dobrem wspólnym, a nie partykularnym interesem określonego środowiska, określonej grupy politycznej".

"Pan Patryk Jaki wielokrotnie, jeszcze przed rozpoczęciem funkcjonowania tej komisji, w publicznych wypowiedziach podnosił zarzuty w stosunku do prezydent m.st. Warszawy, które w sposób jednoznaczny w opinii publicznej miały wywrzeć przekonanie, że pani Gronkiewicz-Waltz ponosi odpowiedzialność za zaistniałe nieprawidłowości w reprywatyzacji" - powiedział Pahl i dodał, że przewodniczący Jaki "wydawał rozstrzygnięcia przed rozpoznaniem sprawy".

Zapowiedział, że w opracowywanym wniosku podane będą przykłady wypowiedzi Jakiego np. o rzekomym braku działań prezydent Gronkiewicz-Waltz.

Pahl podkreślił w tym kontekście, że to prezydent stolicy jest inicjatorką i współautorką tzw. "małej ustawy reprywatyzacyjnej", która nie pozwala na wywłaszczanie i zwracanie nieruchomości, które służą celom publicznym.

Do wykluczenia jego i mecenas Zofii Gajewskiej z posiedzenia komisji odniósł się na konferencji mecenas Bartosz Przeciechowski. Jego zdaniem ta decyzja budzi "głębokie wątpliwości".

"Przepisy owszem przewidują, że w sytuacji, kiedy ma miejsce niewłaściwe zachowanie osoby uczestniczącej w rozprawie administracyjnej kierujący tą rozprawą może osobę niewłaściwie się zachowującą wykluczyć z posiedzenia. No tak, tylko myśmy tam ani nie zakłócali głośno krzycząc tego postępowania, ani nie spożywaliśmy pokarmów, tylko wykonywaliśmy funkcję, do jakiej pełnomocnicy są przeznaczeni" - powiedział. Dodał, że zadawanie pytań nie może być podstawą do wykluczenia.

Zdaniem Przeciechowskiego, "przepisy, w tym także regulamin komisji, przewiduje jasno, że w przypadku pytania, które jest niezasadne z punktu widzenia prowadzącego postępowanie, to pytanie się uchyla i zapisuje się w protokole". Dodał, że jako pełnomocnicy "nie mieli takiej szansy".

"Miałem szereg pytań dalej idących niż tylko ograniczanie się do sytuacji danego świadka" - powiedział pełnomocnik i dodał, że "pytanie do świadka nie miały na celu niczego więcej ponad to, by ustalić czy problemy życiowe, mieszkaniowe tej osoby wiązały się wyłącznie z reprywatyzacją, dekretem Bieruta i jego konsekwencjami czy też wynikały przypadków losowych".

Mecenas Gajewska z kolei zaznaczyła, że ratusz pomagał mieszkańcom Poznańskiej 14 w uzyskaniu nowych lokali oraz przy spłacie zadłużania.

Wiceprezydent Pahl podkreślił, że "miasto stołeczne Warszawa jest zainteresowane walką z patologią jaka wytworzyła się w sferze reprywatyzacji" i dlatego wysyła na posiedzenia komisji weryfikacyjnej pełnomocników.



Jaki: To najlepsze docenienie dorobku komisji

- Jeżeli pracownicy ratusza, którzy "są odpowiedzialni za to gigantyczne złodziejstwo w ratuszu", są tak przeciwni mojej pracy, to jest to chyba najlepsze docenienie dorobku komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji - stwierdził w środę przewodniczący komisji, wiceminister Patryk Jaki.

Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi wiceprezydenta Warszawy Witolda Pahla, iż złoży w czwartek wniosek o wyłączenie Jakiego z prac komisji w związku z podjętą przez niego decyzją o wykluczeniu z obrad dwojga pełnomocników miasta.



- To jak w soczewce pokazuje, że my dobrze pracujemy. I bardzo z tego tytułu się cieszę - powiedział dziennikarzom szef komisji weryfikacyjnej.