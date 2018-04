Gronkiewicz-Waltz znów wezwana przed komisję weryfikacyjną

Hanna Gronkiewicz-Waltz została ponownie wezwana przed komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Prezydent stolicy ma stawić się na rozprawie ogólnej, której termin wyznaczono na 25 kwietnia.

Zdjęcie Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie wezwana przed komisję weryfikacyjną /Grzegorz Krzyzewski /Reporter

Oprócz Hanny Gronkiewicz-Waltz wezwano również Elżbietę Jakubiak, która w latach 2002-2005 kierowała biurem ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego.

Reklama

Członek komisji poseł Jan Mosiński z PiS wyjaśnia w rozmowie z IAR, że kolejna rozprawa ogólna będzie dotyczyła szeroko rozumianych nieprawidłowości przy reprywatyzacji. "Tych wszystkich - moim zdaniem - niedociągnięć, wadliwych decyzji, bałaganu organizacyjnego w Biurze Gospodarki Nieruchomościami".



Komisja weryfikacyjna chciałaby również dowiedzieć się więcej na temat prac zespołu koordynującego oraz funkcjonowania Rady Warszawy pod przewodnictwem Ewy Malinowskiej-Grupińskiej.

To kolejne z rządu wezwanie Hanny Gronkiewicz-Waltz. Do tej pory nie stawiła się ani razu. Jan Mosiński z PiS wątpi w to, że tym razem prezydent stolicy stawi się przed komisją. "Myślę, że dalej będzie bagatelizowała prawo" - mówi poseł w rozmowie z IAR.



Członek komisji dodaje, że drugim świadkiem ma być Elżbieta Jakubiak. "Na pewno ma wiedzę jak funkcjonowała reprywatyzacja za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. My wiemy, że nie pozwalał wydawać decyzji zwrotowych dla nieruchomości z lokatorami" - tłumaczy Mosiński.



Przeprowadzanie rozpraw na zasadach ogólnych jest możliwe dzięki noweli ustawy o komisji weryfikacyjnej, która weszła w życie 14 marca.