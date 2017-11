​Jaki: Kary dla "czyścicieli kamienic" nawet do miliona złotych

Zmiana ustawy o komisji weryfikacyjnej umożliwi wprowadzenie kar dla "czyścicieli kamienic", tzw. rekompensat dla mieszkańców, które wyniosą nawet do miliona złotych - zapowiedział wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki.

Zdjęcie Patryk Jaki /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

"Wprowadzamy kary dla 'czyścicieli kamienic', czyli tak zwane rekompensaty dla mieszkańców, nawet do miliona złotych" - powiedział Jaki na antenie TVP Info. Dodał, że planowane jest również zwiększenie kar za powtórne niestawiennictwo przed komisją: mogą one wynosić nawet do 30 tys. zł.

O złożeniu w środę przez PiS projektu noweli ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, poinformował na konferencji prasowej w Sejmie członek komisji weryfikacyjnej Jan Mosiński (PiS).

Poseł PiS poinformował, że w najbliższych dniach planowane jest spotkanie z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim oraz wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, na którym zostanie omówiony ewentualny scenariusz procedowania tego projektu. Mosiński zaznaczył, że PiS chciałoby, aby proponowane zmiany weszły w życie jeszcze przed końcem 2017 r.

Komisja od początku czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Uchyliła już decyzje wydane z upoważnienia prezydent Warszawy: o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do Siennej 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70, o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad, a także o przyznaniu spadkobiercom praw do Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43 (dwóch kamienic z lokatorami). Żadnej z tych decyzji nie badał jeszcze sąd administracyjny.