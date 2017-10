Jaki zablokuje zwrot kamienic w całej Polsce

"Rzeczpospolita" i " Dziennik Gazeta Prawna" ujawniają założenia projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Dziś zaprezentuje je wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacyjnej Patryk Jaki.

Według nieoficjalnych informacji Renaty Krupskiej-Dąbrowskiej z "Rzeczpospolitej" i Patryka Słowika z "Dziennika Gazety Prawnej", zamiast zwrotu nieruchomości w naturze, osoba występująca z roszczeniem będzie mogła liczyć na odszkodowanie w wysokości 20 procent wartości utraconej nieruchomości.

Odszkodowania, które mogą kosztować państwo nawet miliardy złotych, będą prawdopodobnie wypłacane w bonach reprywatyzacyjnych i obligacjach. Spłata ma zostać rozłożona na kilka lat.

"Handlarze roszczeń z niczym"

W projekcie ustawy reprywatyzacyjnej ukrócona zostanie co najmniej budząca wątpliwości działalność handlarzy roszczeń. Odszkodowania trafią bowiem wyłącznie do byłych właścicieli i spadkobierców. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", oznacza to, że "handlarze roszczeń zostaną z niczym: nie otrzymają ani nieruchomości, ani pieniędzy. Nowe przepisy mają mieć bowiem zastosowanie do spraw w toku".

Co istotne, przepisy dotyczyć będą nie tylko reprywatyzacji w Warszawie, ale obejmą całą Polskę.

Za prace nad nowymi przepisami odpowiedzialny będzie Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Co ważne, będzie ona nadal pracować mimo wejścia w życie nowych przepisów.

