Jaki: Zastanawiamy się nad wprowadzeniem wyższych kar

- Poważnie rozważamy znowelizowanie ustawy o komisji weryfikacyjnej; ona przeciera nowe szlaki, ale widzimy też jej pewne niedociągnięcia, zastanawiamy się nad wprowadzeniem wyższych kar za niestawianie się przed komisją - powiedział w poniedziałek wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Zdjęcie Posiedzenie komisji weryfikacyjnej, zdj. ilustracyjne /Michał Dyjuk /Agencja FORUM

Jaki, który jest też przewodniczącym komisji weryfikacyjnej, był pytany w TVP Info, czy planowana jest nowelizacja ustawy o komisji i czy rozważa się zwiększenie wysokości kar nakładanych za brak stawiennictwa dla osób przez nią wezwanych. Dziennikarz zauważył, że mówi się o karach sięgających "nawet kilkuset tysięcy złotych".

Reklama

"Rzeczywiście poważnie rozważamy nowelizację tej ustawy, również w tym elemencie, o którym pan mówi, choć nie on jest najważniejszy. Myśmy stworzyli nową instytucję, która nie miała do tej pory precedensu i okazuje się, że ona jest skuteczna. Ale jeśli przecieramy nowe szlaki, to widzimy też pewne niedociągnięcia, ale chcemy je naprawić, również rozważając to, czy wyższe kary nie przekonałyby chociażby pani prezydent (Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz), by stawiła się przed komisją" - odpowiedział Jaki.