"Komisja weryfikacyjna odkryła patologie, które miały miejsce przez wiele lat"

- Dobrze, że komisja weryfikacyjna powstała, ona odkryła wszystkie te patologię, które miały miejsce przez wiele lat - ocenił w środę wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jego zdaniem, to jak działało państwo w sparwie reprywatyzacji, "to absolutna porażka".

Zdjęcie Członkowie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji /Radek Pietruszka /PAP

"Na komisji weryfikacyjnej zderzyliśmy się z życiem" - stwierdził Wójcik w TVP Info odnosząc się do środowego posiedzenia komisji, która zajęła się sprawą reprywatyzacji kamienicy przy Poznańskiej 14 w Warszawie.

Wójcik poparł decyzję przewodniczącego Patryka Jakiego o wyłączeniu ze środowych obrad komisji weryfikacyjnej pełnomocników miasta. Zdaniem wiceszefa MS zadawane przez prawników pytania np. o zadłużenia lokali "mogły spowodować kolejne cierpienia".

"Ci ludzie byli traktowani jak towar, sprzedawani z rąk do rąk i to wszystko w świetle funkcjonowania niektórych instytucji: prokuratury, która się tym nie zajęła, magistratu, który nie zbadał tego dokładnie, nie podał pomocnej dłoni tym ludziom. To jest straszne" - powiedział Wójcik.

"To jak działało państwo - porażka"

Źle ocenił działania prokuratury za poprzedniego rządu i magistratu w sprawach reprywatyzacji. Ocenił, że "to, jak działało państwo to jest porażka, absolutna porażka". Dodał, że "dobrze, iż komisja weryfikacyjna powstała, ona odkryła wszystkie te patologię, które miały miejsce przez wiele lat".

Zdaniem Wójcika funkcjonowanie sądów w sprawach reprywatyzacji było jednym z powodów, dla których rząd chce zmieniać wymiar sprawiedliwości.

Wiceminister odniósł się do środowej deklaracji wiceprezydenta Warszawy Witolda Pahla, który zapowiedział, że w czwartek miasto złoży wniosek o wykluczeniu z obrad komisji weryfikacyjnej jej przewodniczącego Patryka Jakiego m.in. za wykluczenie z obrad pełnomocników miasta oraz brak obiektywizmu. "Atak na Patryka Jakiego mnie nie dziwi, bo pan przewodniczący dzisiaj nic takiego nie zrobił" - powiedział.

Dodał, że Jaki "poprzez swoje działania, funkcjonowanie tej komisji, jak również wszystkich członków komisji weryfikacyjnej, można powiedzieć, że on odkrywa kolejne patologie". "On odkrywa to, o czym mówiło się od tylu lat, ale czego nie chciano pokazać. Komisja weryfikacyjna punkt po punkcie ujawnia chociażby funkcjonowanie magistratu i pani prezydent" - powiedział.

"Prezydent Warszawy stawia się ponad wszystkim"

Wójcik odniósł się do tego, że prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz uznaje komisję weryfikacyjną za niekonstytucyjną - jak stwierdził: "profesor prawa, który stawia się ponad wszystkim". "Zajrzyjmy do konstytucji i zobaczymy kto potrafi ocenić, kto jest kompetentny do tego, uprawniony do tego, żeby ocenić co jest konstytucyjne, a co nie jest konstytucyjne" - powiedział.

Sama komisja weryfikacyjna to zdaniem Wójcika "szansa dla pani prezydent, żeby się bronić i bronić urzędników, ale ona tego nie chce robić".

Zapytany czy Gronkiewicz-Waltz powinna zostać doprowadzona przed komisję weryfikacyjną Wójcik odpowiedział, że "jest to decyzja komisji". Dodał, że taka możliwość istnieje.