Nieoficjalnie: Wnioski o areszt dla trójki zatrzymanych w sprawie reprywatyzacji

Wrocławska prokuratura regionalna skierowała do sądu wnioski o areszt trzech osób – byłej urzędniczki MS Marzeny K., b. dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej mec. Grzegorza M. i biznesmena Janusza P., zatrzymanych ws. reprywatyzacji Chmielnej 70 – dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa.

Zdjęcie Posiedzenie Komisji ws. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych. /Krystian Maj /FORUM

Cała trójka zatrzymana została w poniedziałek przez CBA. We wtorek od godziny 10 przesłuchiwano ich we wrocławskiej prokuraturze, usłyszeli zarzuty. Prokuratura nie ujawnia jednak na razie szczegółów.

W poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Krajowej, prokuratur Ewa Bialik mówiła, że zarzuty przedstawione trójce będą dotyczyć "popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym i oszustwa na szkodę spadkobierców nieruchomości, którzy stracili ponad 13 milionów złotych".

Według informatora PAP, ze źródeł zbliżonych do śledztwa, we wtorek wieczorem zapadła decyzja o skierowaniu do sądu trzech wniosków o areszt. Razem z zatrzymaną w poniedziałek trójką, w prokuraturze przesłuchiwani byli też b. zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakub R. i jego matka, adwokat Alina D. - doprowadzeni z aresztu śledczego. Oni też - według nieoficjalnych informacji PAP - mieli usłyszeć zarzuty.