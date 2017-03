Pahl: Działka przy Chmielnej 70 znowu w posiadaniu Warszawy

Działka przy dawnym adresie Chmielna 70 w Warszawie wróciła w posiadanie miasta - powiedział w piątek wiceprezydent Warszawy Witold Pahl. Poinformował, że miejscy urzędnicy podpisali protokół przejęcia tej działki.

Zdjęcie Najdroższa działka budowlana w Warszawie przy ulicy Emilii Plater, róg Al. Jerozolimskich. Przed II wojną światową był to adres Chmielna 70 /Wojtek Laski /East News

Na briefingu prasowym Pahl poinformował, że protokół przejęcia działki został podpisany jednostronnie, czyli jedynie przez przedstawicieli stołecznego ratusza. Wyjaśniał, że nie stoi to na przeszkodzie, by nieruchomość przy Chmielnej 70 wróciła w posiadanie miasta.



Właściciele działki przy dawnej ul. Chmielnej 70, która stała się symbolem afery reprywatyzacyjnej, postanowili oddać ją miastu. Pod koniec lutego Pahl informował, że do urzędu miasta dotarło oświadczenie obecnych właścicieli Chmielnej 70, w którym oświadczają o zamiarze wycofania się z zawartej z miastem umowy użytkowania wieczystego.

Media informowały, że właściciele podjęli tę decyzję po pierwszych aresztowaniach związanych z aferą. 30 stycznia, na zlecenie prokuratury, zatrzymano m.in. adwokata Roberta N., który ich reprezentował.

Sprawa zwrotu działki pod przedwojennym adresem Chmielna 70 stała się symbolem nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Działka znajduje się w samym sercu stolicy, obok Pałacu Kultury i Nauki, a jej wartość szacuje się nawet na 160 mln zł.