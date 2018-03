​PSL przedstawi projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej

PSL w ciągu kilku najbliższych miesięcy przedstawi projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Będzie on oparty na wnioskach z pracy komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji - zapowiedział w piątek rzecznik PSL Jakub Stefaniak.

Stefaniak na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że "przedstawiciel PSL w komisji weryfikacyjnej - Bartłomiej Opaliński, pracuje w niej dla mieszkańców Warszawy, a nie po to, żeby robić politykę, czy kampanię wyborczą". W środę rzecznik prasowy komisji weryfikacyjnej Oliwer Kubicki poinformował, że Sebastian Kaleta i Bartłomiej Opaliński zostali wybrani na wiceprzewodniczących komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

Stefaniak zapowiedział, że ludowcy w ciągu kilku najbliższych miesięcy przedstawią projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, opartej na wnioskach z pracy komisji weryfikacyjnej.

"Realne pokrzywdzenie ludzi"

W ocenie Opalińskiego, "największą bolączką" dla Warszawy - z którą walczy komisja weryfikacyjna - jest "realne pokrzywdzenie ludzi". "Może mało kto o tym mówi i zdaje sobie sprawę, natomiast faktycznie osób, które zostały wyrzucone z mieszkań na skutek patologii w reprywatyzacji jest 50 tys." - podkreślił.

"Sądzę, że takim ważnym pokłosiem prac komisji, oprócz tego, co doraźnie robimy, będzie przygotowanie docelowej ustawy reprywatyzacyjnej, która zamknie całą patologię i spowoduje, że nigdy więcej już z taką sytuacją nie będziemy mieli w Warszawie do czynienia" - mówił Opaliński.



Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ubiegłego roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa.

Edyta Roś