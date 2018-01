RMF FM: Andrzej Waltz zwróci 5 milionów złotych

Andrzej Waltz - mąż prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz - zwróci 5 milionów złotych w związku z reprywatyzacją kamienicy przy Noakowskiego 16 - informuje RMF FM.

Zdjęcie Andrzej Waltz zwróci 5 milionów złotych /Andrzej Hulimka /Reporter

Jak dowiedział się reporter RMF Mariusz Piekarski, Waltz poprosił Komisję Weryfikacyjną o numer konta, na który ma przelać pieniądze. Zaskarży jednocześnie decyzję komisji weryfikacyjnej do sądu.

22 grudnia komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16, została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł. Chodzi o nieruchomość, do której część praw nabył w 2003 r. m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Andrzej. Mąż szefowej ratusza miałby zwrócić ok. miliona złotych.

W piśmie skierowanym na biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości Andrzej Waltz podkreślił, że "działając w imieniu własnym oświadcza, że zamierza wykorzystać środki zaskarżenia odwołując się w całości od decyzji" komisji weryfikacyjnej.

"Jednak w celu uniknięcia bezpodstawnego przymusu (postępowania egzekucyjnego) zamierzam spełnić przedmiotowe świadczenie orzeczone nieprawomocnymi decyzjami z uwagi na opatrzenie ich rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 4111 pkt 1k.c.). Proszę o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być wykonany przelew środków" - napisał.

Mariusz Piekarski