RMF FM: Warta 8 mln zł kamienica za 30 tysięcy

Prokuratura podejrzewa oszustwo w związku z transakcją zakupu praw do kamienicy na warszawskiej Pradze i wszczęła w tej sprawie śledztwo - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Jak niedawno ujawniło RMF FM, prawa do trzypiętrowej kamienicy przy ul. Stalowej, wartej co najmniej 8 milionów złotych, jeden z przedsiębiorców kupił za 30 tysięcy złotych.

Zdjęcie Prawa do wartej miliony kamienicy kupione za 30 tysięcy. Jest śledztwo /Marian Zubrzycki /Agencja FORUM

Rozpoczęły się już przesłuchania świadków, którzy mają wiedzę na temat okoliczności zawierania umowy w sprawie nieruchomości. Prawa do kamienicy objętej dekretem Bieruta miały dwie starsze kobiety. Odkupił je od nich człowiek, który profesjonalnie zajmuje się handlem nieruchomościami.

Śledczy muszą ustalić, czy działał celowo i czy wykorzystał niewiedzę sprzedających - w momencie transakcji nie było jeszcze decyzji o zwrocie budynku i ziemi.

Postępowanie wszczęto na podstawie artykułu oszustwo znacznej wartości. Na trop umowy natrafili śledczy zajmujący się nieprawidłowościami przy stołecznych reprywatyzacjach. Złożyli już do sądu wniosek o unieważnienie kontraktu.

(mn)

Krzysztof Zasada