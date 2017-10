Schetyna: Sprawa reprywatyzacji jest bulwersująca

- Sprawa reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie jest na tyle bulwersująca, że trzeba ją wyjaśnić do końca. Robią to prawnicy prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz - zapewnił we wtorek lider PO Grzegorz Schetyna.

Schetyna ocenił w Radiowej Trójce, że przewodniczący komisji weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki "jest ostatnią osobą, która w sposób uczciwy i rzetelny rozstrzyga sprawy reprywatyzacji w Warszawie".

Lider PO pytany był też o niestawiennictwo prezydent Warszawy na posiedzeniach komisji weryfikacyjnej. Gronkiewicz-Waltz odmawia tego, argumentując, że komisja jest niekonstytucyjna. Odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Złożyła też wniosek do NSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Jak uzasadniała, w Polsce są obecnie dwa organy do spraw reprywatyzacyjnych - komisja oraz prezydent miasta - i w związku z tym nie ma możliwości, by prezydent był stroną w komisji.

Schetyna przypomniał, że 5 października Naczelny Sąd Administracyjny ma zdecydować, "czy prezydent Warszawy musi być obecna osobiście na komisji, czy nie". "Poczekajmy do piątego, to już jest za chwilę" - podkreślił.

NSA zbada na posiedzeniu niejawnym pierwsze trzy wnioski Gronkiewicz-Waltz o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, czy decyzje reprywatyzacyjne wydaje prezydent miasta czy komisja weryfikacyjna.

Na pytanie, czy nie lepiej byłoby, gdyby prezydent Warszawy stawiła się na komisji, Schetyna podkreślił, że to jest jej decyzja. "Ja uważam, że ta sprawa jest na tyle bulwersująca, że ją oczywiście trzeba wyjaśnić do końca" - zaznaczył.

Według niego przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki jest "ostatnią osobą, która w sposób uczciwy i rzetelny rozstrzyga sprawy reprywatyzacji w Warszawie". "Z drugiej strony uważam, że trzeba dawać świadectwo prawdzie. Robią to prawnicy pani prezydent" - stwierdził szef PO.

Na pytanie, czy Borys Budka będzie kandydatem Platformy na prezydenta Warszawy Schetyna powiedział, że Budka mieszka w Gliwicach i 3 lata temu kandydował na prezydenta tego miasta. "Z nie najlepszym skutkiem" - podkreślił.

Dziewięcioosobowa komisja weryfikacyjna - pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego - od początków czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Uchyliła już decyzje wydane z upoważnienia prezydent Warszawy: o przyznaniu Maciejowi M. prawa do dwóch działek przy ul. Twardej; o przyznaniu praw do działki o przedwojennym adresie Chmielna 70 Januszowi Piecykowi, mec. Grzegorzowi Majewskiemu i Marzenie K. oraz o przyznaniu Maciejowi M. działki o przedwojennym adresie Sienna 29.

Prezydent Warszawy, za niestawiennictwo przed komisją, została ukarana kilka razy grzywnami w wysokości po 3 tys. zł. 15 września Urząd Skarbowy zajął na prywatnym rachunku bankowym prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz ponad 12 tys. zł; chodzi o grzywny - wraz z odsetkami - jakie nałożyła na nią komisja za niestawiennictwo na czterech rozprawach dotyczących nieruchomości Twarda 8 i 10, Chmielna 70 i Sienna 29.