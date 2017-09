BBC: May zaoferuje UE 20 mld euro w okresie przejściowym

Premier Theresa May powie w piątek we Florencji, że Wielka Brytania jest gotowa zapłacić Unii Europejskiej 20 miliardów euro w okresie przejściowym po brexicie - informuje w czwartek BBC.

Według korespondentki politycznej BBC Laury Kuenssberg, powołującej się na źródło rządowe, warunkiem zapłacenia takiej sumy jest dostęp do jednolitego rynku w okresie przejściowym i "jakaś forma unii celnej".

Kuenssberg dodała, że nie pokryłoby to jeszcze "długoterminowych zobowiązań", więc ostateczny rachunek za wyjście z UE może się okazać znacznie wyższy.

May poinformowała w czwartek swoich ministrów o szczegółach przemówienia w sprawie brexitu, które ma wygłosić w piątek we Florencji. Według BBC, powołującej się na źródło w gabinecie, omawiano m.in. możliwość porozumienia się z UE w sprawie okresu przejściowego wynoszącego do dwóch lat. Oczekuje się też, że we Florencji May złoży Unii "otwartą i szczodrą" ofertę finansową, starając się odblokować negocjacje w sprawie brexitu.