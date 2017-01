​Berlin przestrzega Wielką Brytanię

Minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble przestrzegł w środę Wielką Brytanię przed próbami stania się rajem podatkowym, by po Brexicie przyciągnąć tam firmy, oferując im atrakcyjne warunki.

Zdjęcie Wolfgang Schaeuble /AFP

"Nie można porównywać Wielkiej Brytanii z Kajmanami. To byłaby obraza dla Wielkiej Brytanii" - powiedział Schaeuble w Wiesbaden na konferencji G20 poświęconej cyfryzacji w świecie finansów. Oświadczył, że o ile małe kraje mogą sobie pozwolić na odgrywanie roli rajów podatkowych, to w przypadku dużych krajów wygląda to inaczej.

"To się nie uda. Reszta świata na to nie pozwoli" - podkreślił.

Reuters zwraca uwagę, że brytyjski minister finansów Philip Hammond mówił w zeszłym tygodniu o możliwości redukcji opodatkowania przedsiębiorstw, aby kraj mógł pozostać konkurencyjny po Brexicie.