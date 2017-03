Brexit: Referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii?

Zjednoczenie Irlandii i następnie poluźnienie więzów z Wielką Brytanią – to scenariusz prognozowany na łamach "The Irish Times" przez Micheála Martina z partii ​Fianna Fáil.

Zdjęcie Lider irlandzkiej Partii Republikańskiej Micheál Martin prognozuje zjednoczenie Irlandii /AFP

Fianna Fáil, czyli irlandzka Partia Republikańska, przygotowała dwunastopunktowy plan ekonomicznego, politycznego i edukacyjnego wzmocnienia więzów pomiędzy Irlandią i Irlandia Północną. Może to być pierwszy krok do zjednoczenia podzielonej Zielonej Wyspy - pisze "The Irish Times".

Lider partii Micheál Martin jest przekonany, że zjednoczenie Irlandii jest możliwe jeszcze za jego życia. Projekt wymaga jednak ogromnego nakładu pracy - dodaje polityk.

W wywiadzie dla "The Irish Times" Martin przyznał, że w sprawie zjednoczenia konieczne będzie referendum oraz układ pomiędzy Irlandią i Wielką Brytanią

Przywódca Fianna Fáil stwierdził, że Brexit z jednej strony może doprowadzić do pogłębienia różnić między Irlandią a Irlandią Północną. Z drugiej strony wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może skutkować zacieśnieniem więzów między irlandzkimi państwami, a to ze względu na ekonomiczne trudności, z jakimi zmagać się może Irlandia Północna po Brexicie.

Sam Martin przyznaje, że polityczne konsekwencje mogą być nieprzewidziane.

"Jak wyglądałaby zjednoczona Irlandia? Gdyby większość w referendum opowiedziałaby się za zjednoczeniem, co stałoby się dalej?" - zastanawia się na łamach "The Irish Times".

