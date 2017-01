Brytyjska prasa o historycznej przemowie Theresy May

​Większość brytyjskich dzienników zgadza się, że wczorajsze przemówienie premier Theresy May było dobre pod względem retorycznym. Gazety różnią się jednak w ocenie jego zawartości merytorycznej.

Zdjęcie Theresa May /PAP/EPA

"Daily Mail" ogłasza, że Wielka Brytania ma nową Żelazną Damę. Na okładce umieszczono rysunek Theresy May, która wciągnęła właśnie brytyjską flagę na maszt. Na ziemi - pod butem brytyjskiej premier - leży flaga unijna. "Theresa May ośmieszyła nieudolne negocjacje Davida Camerona swoim ultimatum dla Brukseli" - pisze "Daily Mail", zwracając uwagę na wczorajszą deklarację May, że jeśli Unia zaoferuje Londynowi zły układ, to opuści on Unię bez porozumienia, co - zdaniem premier - uderzy we Wspólnotę.



"Ten plan jest ucieleśnieniem zdrowego rozsądku. Dokładnie tym, na co Wielka Brytania głosowała w referendum" - czytamy w komentarzu redakcyjnym "Daily Telegraph". Gazeta publikuje też artykuł Borisa Johnsona, szefa brytyjskiej dyplomacji. Przekonuje on, że istotą Brexitu nie jest wcale "podnoszenie mostu zwodzonego", a szereg krajów "ustawia się w kolejce", by - gdy tylko to będzie możliwe - zawrzeć z Wielką Brytanią umowy handlowe.

Drugie referendum "bardzo prawdopodobne"?

Tymczasem według "Guardiana" ostry ton Theresy May wobec Europy był tylko blefem - miłym dla uszu eurosceptycznego elektoratu, ale też utrudniającym realne negocjacje w Brukseli. A decyzja, by kontrolę nad imigrację przedłożyć nad bycie częścią Wspólnego Rynku, to zdaniem gazety, uderzenie w gospodarkę.

Szkocki "Herald" pisze w komentarzu redakcyjnym, że zgasła właśnie ostatnia nadzieja na "miękki Brexit" i zastanawia się, czy "twardy Brexit" oznacza, ze proeuropejska Szkocja wybierze oderwanie się od Zjednoczonego Królestwa. Pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon wysyłała wczoraj sygnały, że drugie referendum niepodległościowe jest "bardzo prawdopodobne".