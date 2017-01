Brytyjska prasa o przemowie T. May ws. Brexitu

W brytyjskich gazetach dominuje temat dzisiejszej przemowy Theresy May w sprawie Brexitu. Brytyjska premier ma przedstawić dwunastopunktowy plan opuszczania Wspólnoty. Z przecieków wynika, że opowie się m. in. za opuszczeniem Wspólnego Rynku.

Zdjęcie Theresa May /FACUNDO ARRIZABALAGA /PAP/EPA

Jak podają maklerzy, przemówienie premier Theresy May ma rozpocząć się o godz. 12.45.



"Nowa, wolna Brytania - to tytuł na okładce dzisiejszego "Daily Mail". "Wytyczając szczegółowy plan Brexitu, premier odrzuci częściowe lub stowarzyszeniowe członkostwo na rzecz 'świetlanej przyszłości' poza brukselskim blokiem. Jej dwunastopunktowy plan zakłada odzyskanie pełnej kontroli nad granicami oraz opuszczenie jednolitego rynku oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości" - czytamy w "Daily Mail".

"Szukamy nowej i równej współpracy, pomiędzy niezależną, autonomiczną Wielką Brytanią a naszymi przyjaciółmi i sojusznikami z Unii Europejskiej" - ma powiedzieć według "Daily Mail" Theresa May.

"Daily Mail" zwraca uwagę, że przemowa premier prawdopodobnie wciąż może wywołać falę protestów zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w UE, którzy upierają się, że opuszczenie jednolitego rynku i unii celnej będzie katastrofą dla gospodarki.





"Wiadomość, na którą czekaliśmy"

"Nareszcie wiadomość, na która czekaliśmy"- dodaje "Daily Express". Dziennik ogłasza "pełną separację".

"Dwunastopunktowy plan" - taki tytuł wybija "Daily Telegraph".

Z doniesień brytyjskich gazet wynika, że 12 punktów składać się będzie na program twardego Brexitu, zakładającego, iż Wielka Brytania znajdzie się poza Wspólnym Rynkiem. "Ta przemowa zachwyci posłów eurosceptycznych" - przewiduje lewicowy "Guardian".

"Premier May zaoferuje dziś Brytyjczykom inspirującą wizję kraju, który wyzwoli się wreszcie od sklerotycznej, brukselskiej machiny" - czytamy w prawicowym "Daily Mail". "Gospodarcze tło mowy jest obiecujące"- dodaje konserwatywne pismo.

"Nie można sobie pozwolić na zaniedbanie więzów z Europą"

"Financial Times" tonuje nastroje i cytuje szefa angielskiego banku centralnego, przestrzegającego przed inflacją wywołaną słabnącym po referendum funtem.

Wątpliwości ma lewicowy "Daily Mirror" oskarżający premier May, że ciągle nie ma ona pomysłu na kierunek dla Wielkiej Brytanii. "Podczas przemówienia w Londynie premier ogłosi, że Wielka Brytania nie będzie dążyć do utrzymania częściowego członkostwa w UE" - czytamy w "Daily Mirror".

"12-punktowy plan Twardego Brexitu Theresy May pokazuje, że premier gra w długą grę. Theresa May nakreśli swój plan i będzie to trudniejsze niż się komukolwiek wydaje" - zwraca uwagę "Daily Mirror".



A konserwatywny "The Times" przestrzega, że Wielka Brytania nie może sobie pozwolić na zaniedbanie więzów z Europą. "Pani May musi powiedzieć szczerze, że będzie to wymagać ustępstw i twardego targowania się" - czytamy w gazecie.

Z kolei "The Independent" zwraca uwagę, że "Theresa May, prezentując listę negocjacyjnych priorytetów, ostatecznie będzie próbować zabić krytykę dotyczącą tego, że jej wizja Brexitu jest zbyt ogólnikowa".



