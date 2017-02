Izba Gmin poparła w 3. czytaniu ustawę dot. wyjścia z UE

Brytyjska Izba Gmin, niższa izba parlamentu, poparła w środę w trzecim czytaniu rządowy projekt ustawy upoważniającej premier Theresę May do rozpoczęcia procedury wyjścia z Unii Europejskiej. Dokument zostanie skierowany do dalszych prac w Izbie Lordów.

Za rządowym wnioskiem zagłosowało 494 posłów, głównie rządzącej Partii Konserwatywnej i część deputowanych głównej partii opozycyjnej, Partii Pracy, z jej liderem Jeremym Corbynem, który wprowadził dyscyplinę partyjną w szeregach swojego ugrupowania za poparciem ustawy.

Przeciwko Brexitowi zagłosowało 122 posłów, w tym przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowej i Liberalnych Demokratów, a także część polityków Partii Pracy, w tym kilkoro członków gabinetu cieni, którzy wyłamali się z instrukcji Corbyna.

W trwających we wtorek i środę pracach na poziomie komisji legislacyjnej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone poprawki dotyczące m.in. gwarancji statusu obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii i roli parlamentu w procesie Brexitu. W efekcie, zgodnie z intencją premier Theresy May, ustawa składa się z zaledwie dwóch punktów, wyrażających bezwarunkową zgodę na rozpoczęcie procedury wyjścia z Unii Europejskiej.

W kolejnym kroku projekt ustawy będzie omawiany w trzech czytaniach w Izbie Lordów, a następnie ewentualne poprawki będą poddane pod ostateczne głosowanie w obu izbach. Według spekulacji mediów, intencją rządu jest, aby wszystkie głosowania zakończyły się do 7 marca, co pozwoliłoby Theresie May formalnie zgłosić rozpoczęcie procedury wyjścia na marcowym szczycie Rady Europejskiej 9 marca.