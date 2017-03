Izba Gmin przeciwna zapewnieniu gwarancji obywatelom Unii po Brexicie

Stosunkiem głosów 335 do 287 niższa izba brytyjskiego parlamentu przegłosowała w poniedziałek odrzucenie poprawki przewidującej, że rząd w Londynie zagwarantuje obowiązujące obecnie prawa obywatelom Unii Europejskiej żyjącym w Zjednoczonym Królestwie po jego wyjściu ze Wspólnoty.

Zdjęcie Theresa May /AFP

Poprawki zostały dodane do legislacji przez Izbę Lordów. Rząd Theresy May od początku apelował do parlamentarzystów, by je odrzucić, argumentując, że podczas negocjacji z Brukselą nie może mieć związanych rąk. Jednocześnie gabinet Theresy May oferował Polakom, Rumunom czy Francuzom gwarancje natury politycznej, zapewniając o woli jak najszybszego rozwiązania kwestii ich statusu.



Ocenia się, że premier May uruchomi art. 50 Traktatu Lizbońskiego jeszcze w tym tygodniu.

Reklama

Brytyjskie media piszą o terminie wtorkowym, jednak według źródeł PAP w brytyjskiej dyplomacji, do rozpoczęcia procesu wyjścia z Unii Europejskiej dojdzie najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu marca - po wyborach w Holandii i uroczystym szczycie Unii Europejskiej w Rzymie z okazji 60-lecia Traktatów Rzymskich.