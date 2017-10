Juncker: Brexit potrwa dłużej niż sądziliśmy

Negocjacje w sprawie brexitu dotarły w tym tygodniu do niepokojącego impasu. Opuszczanie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię zajmie dłużej niż początkowo sądzono - powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

Zdjęcie Jean-Claude Juncker /AFP PHOTO / PATRICK HERTZOG /East News

W czasie wystąpienia w Luksemburgu, Juncker powiedział, że Wielka Brytania będzie musiała zapłacić "rachunek za rozwód", zanim negocjacje wejdą w kolejną fazę.

"Zarówno Brytyjczycy jak i my każdego dnia odkrywamy nowe problemy. Dlatego proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE potrwa dłużej niż początkowo sądzono" - mówił Juncker.



W tym tygodniu odbyła się piąta runda negocjacji między UE a Wielką Brytanią na temat warunków wyjścia tego kraju z UE.



Główny negocjator brexitu z ramienia UE Michel Barnier podkreślił w czwartek, że kolejna runda była konstruktywna, ale ciągle pozostają do spełnienia pewne warunki, od których zależy przejście do kolejnego etapu negocjacji - rozmów na temat partnerstwa między UE a Wielką Brytanią po brexicie.

Jego zdaniem z tego powodu nie można wyjść z inicjatywą, żeby sprawą przyszłego partnerstwa zajęli się przywódcy podczas przyszłotygodniowego szczytu europejskiego w Brukseli.

Barnier zapowiedział, że Wielka Brytania zadeklarowała wprowadzenie "uproszczonego" systemu dla obywateli UE, żeby zagwarantować ich prawa po brexicie.