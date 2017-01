Matthew Elliot: Takiego Brexitu chcieliśmy

"To Brexit jakiego chcieliśmy" - tak wczorajszą przemowę premier Theresy May w sprawie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej komentuje Matthew Elliott. To były szef "Vote Leave" - największej eurosceptycznej organizacji biorącej udział w niedawnym referendum na Wyspach.

W rozmowie z londyńskim korespondentem Polskiego Radia Elliott zwraca uwagę, że według słów szefowej rządu Brexit nie będzie dla kraju oznaczał zamknięcia się, a otworzenie na nowe możliwości handlowe poza Starym Kontynentem.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co powiedziała pani premier. Wypełniła postulaty Vote Leave. Chcieliśmy dla Wielkiej Brytanii liberalnej, międzynarodowej, pozytywnej i globalnej perspektywy. Chcieliśmy Wielkiej Brytanii otwartej na biznes wszędzie: zarówno w Unii, jak i poza nią. Uważam, że Theresa May wypełniła nasz cel - zadeklarował rozmówca Polskiego Radia.

Centralne punkty twardego Brexitu

Premier Theresa May przedstawiła wczoraj plan wychodzenia kraju ze Wspólnoty. Jego centralnymi punktami są: pełna kontrola nad imigracją, zdolność samodzielnego zawierania układów handlowych z innymi państwami oraz opuszczenie Wspólnego Rynku. Ta ostatnia kwestia wzbudziła najwięcej komentarzy. Niezadowolenie wyrazili premier Szkocji Nicola Sturgeon i lider proeuropejskich Liberalnych Demokratów, Tim Farron.

W rozmowie z Polskim Radiem poseł Partii Konserwatywnej Dominic Grieve wyrażał obawę, że może to zaszkodzić brytyjskiej gospodarce. Ale Matthew Elliott mówi, że "nie obawia się ani trochę", a opuszczenie Wspólnego Rynku to szansa dla Londynu, by prowadzić handel na globalną skalę.