​Parlament Europejski negatywnie ocenił negocjacje w sprawie brexitu

Parlament Europejski przyjął we wtorek rezolucję, w której krytycznie ocenia dotychczasowe rozmowy o brexicie. Według europosłów rozmowy nie przyniosły "wystarczającego postępu". Oznacza to negatywną opinię w sprawie przejścia do drugiej fazy negocjacji.

Zdjęcie Koordynator PE ds. brexitu Guy Verhofstadt /AFP

PE uważa, że szefowie państw i rządów, czyli Rada Europejska, powinni uznać na październikowym szczycie, iż podczas dotychczasowych rund negocjacyjnych nie nastąpił "znaczący postęp", chyba że prawdziwy przełom nastąpi w kolejnej, piątej rundzie rozmów.

Przegłosowana we wtorek rezolucja dotyczy ochrony praw obywateli UE oraz Wielkiej Brytanii, zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii wobec UE oraz granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Przejście do drugiej fazy rozmów oznaczałoby możliwość otwarcia negocjacji na temat przyszłych relacji handlowych między UE a Wielką Brytanią, na czym szczególnie zależy Londynowi.