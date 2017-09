Premier Beata Szydło rozmawiała telefonicznie z Theresą May na temat brexitu

"Brytyjska premier Theresa May podczas telefonicznej rozmowy przedstawiła premier Beacie Szydło swoje założenia dotyczące negocjacji związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jak również przyszłych relacji na linii UE - Wielka Brytania" - poinformował w piątek rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Zdjęcie Theresa May i Beata Szydło /Andrzej Iwańczuk /East News

"W trakcie rozmowy premier Szydło wyraziła oczekiwanie, aby na pierwszym etapie negocjacji skupić się na wypracowaniu dobrych gwarancji praw polskich obywateli na Wyspach Brytyjskich, a także ustalić kwestie dot. budżetu UE" - podkreślił rzecznik rządu.

Jak zaznaczył, dla Polski ważne jest to, aby Wlk. Brytania wypełniła swoje dotychczasowe zobowiązania finansowe. "Stąd też Polski rząd dostrzega sens dyskusji na temat okresu przejściowego, o ile doprowadzi to do pełnego wypełnienia tych zobowiązań przez Brytyjczyków. Zarówno Polsce jak i Wlk. Brytanii zależy na płynnym, niezakłóconym procesie negocjacyjnym" - dodał Bochenek.

Jak poinformował piątkowa rozmowa odbyła się na prośbę premier Theresy May.

Szefowa brytyjskiego rządu przedstawiła w piątek swoją wizję przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po zaplanowanym na marzec 2019 wyjściu ze Wspólnoty. Podkreśliła m.in., że Londyn chce, by po Brexicie obywatele UE pozostali w Wielkiej Brytanii, a prawa obywateli UE mieszkających na Wyspach, w tym miliona Polaków, będą zapisane w brytyjskim prawie. Zapowiedziała też, że Wielka Brytania uszanuje zobowiązania podjęte w trakcie jej członkostwa w UE.

Rafał Białkowski, Jakub Krupa