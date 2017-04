​Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii? Tusk po rozmowie z May

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk rozmawiał we wtorek z premier Wielkiej Brytanii Theresą May w związku z jej deklaracją, że złoży wniosek o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Na Twitterze napisał, że była to "dobra rozmowa".

Zdjęcie Na zdjęciu Donald Tusk i Theresa May podczas spotkania, które odbyło się 6 kwietnia /AFP

Agencja Reutera przypomina, że Tusk będzie przewodniczył specjalnemu szczytowi szefów państw i rządów 27 krajów UE, na którym przyjmą oni wytyczne dotyczące Brexitu. Przełożą się one na mandat do negocjacji w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej dla Komisji Europejskiej. Szczyt odbędzie się 29 kwietnia.

May poinformowała we wtorek o woli rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, do których miałoby dojść 8 czerwca. Jak podkreśliła, w środę złoży w tej sprawie wniosek w Izbie Gmin.



Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn już zapowiedział, że jego ugrupowanie poprze wniosek rządu. Przy poparciu labourzystów wniosek zostanie przyjęty.



Wcześniej, na swoim prywatnym profilu na Twitterze, Tusk napisał: "To Hitchcock wyreżyserował Brexit: najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie".