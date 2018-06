Sondaż: Czy dziś Brytyjczycy byliby za brexitem?

Z sondażu publikowanego przez telewizję ITV wynika, że wielu Brytyjczyków chciałoby powtórnego referendum w sprawie brexitu. Gdyby do niego doszło, zagłosowaliby dziś za pozostaniem kraju w Unii Europejskiej.

Przeprowadzenie drugiego referendum, oceniającego tym razem kształt ostatecznej umowy Londynu z Brukselą, popiera 48 proc. pytanych. 25 proc. głosowania nie chce, reszta nie wyraziła zdania.

Jedna trzecia tych, którzy głosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, teraz chciałaby znowu pójść do urn. Dziś za odwołaniem brexitu byłoby 53 proc. ankietowanych. Zawrócić z brexitowej drogi nie chce 47 proc. badanych.

Ostatnio jednak podobne ankiety w Wielkiej Brytanii często zawodziły. Tak było też w przypadku referendum sprzed dwóch lat, gdzie niedoszacowano eurosceptycyzmu Brytyjczków.

Sondaż wykonany przez pracownię Survation pokazuje, że wielu respondentów nie do końca rozumie kluczowe kwestie obecnych negocjacji. Na przykład na pytanie: co to jest wspólny rynek, prawidłowej odpowiedzi udzieliło niespełna 40 proc. ankietowanych. Z kolei tylko 17 proc. wiedziało, czym jest unia celna.