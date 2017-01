Szydło po rozmowie z May. Jest gwarancja praw obywateli UE na Wyspach

Szefowe rządów: Polski Beata Szydło i Wielkiej Brytanii Theresa May podczas rozmowy telefonicznej w środę zgodziły się, że kwestia gwarancji praw obywateli 27 krajów członkowskich UE mieszkających na Wyspach powinna zostać załatwiona możliwie szybko - poinformował PAP wiceszef MSZ Konrad Szymański.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Do rozmowy doszło w środę po południu na prośbę szefowej brytyjskiego gabinetu. Ma to związek z przedstawionym przez May we wtorek planem Brexitu i przyszłych relacji Londynu z UE.

Reklama

Według Szymańskiego podczas rozmowy poruszono kwestie: gwarancji prawnych dla obywateli 27 krajów członkowskich UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, zobowiązań Londynu wobec unijnego budżetu, przyszłych relacji handlowych oraz ukształtowania współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

"Pani premier Szydło przedstawiła szczegółowe oczekiwania dotyczące gwarancji praw nabytych Polaków w Wielkiej Brytanii. Obie panie premier zgodziły się, że ta sprawa powinna zostać załatwiona możliwie szybko na zasadach wzajemności" - mówił Szymański.

Według niego z polskiej strony padł bardzo jasny sygnał, że porozumienie musi być precyzyjne i prawnie wiążące w obszarze świadczeń społecznych i dostępności usług publicznych. Gwarancje miałyby obejmować obywateli państw UE mieszkających na Wyspach i Brytyjczyków zamieszkujących w krajach członkowskich.

Ta kwestia ma zostać jak najszybciej załatwiona na poziomie unijnym. "My nie szukamy bilateralnych rozwiązań w tej sprawie. Uważamy, że ta sprawa powinna być załatwiona na poziomie unijnym, ponieważ dotyczy koordynacji świadczeń społecznych po ustaniu członkostwa Wielkiej Brytanii w UE" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Według szacunków na Wyspach mieszka blisko 1 mln polskich obywateli.