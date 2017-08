"The Times": Brexit nie zakłóci swobody wjazdu unijnych imigrantów

Według "The Times", nawet po brexicie obywatele Unii będą mogli swobodnie wjeżdżać i osiedlać się na terytorium Wielkiej Brytanii. Limitowany będzie jedynie dostęp do miejsc pracy.

Zdjęcie Brexit /DANIEL LEAL-OLIVAS /AFP

Jak podaje "The Times", brytyjski rząd chce się skupić na dostępie imigrantów do zasiłków i miejsc pracy, a nie na kontrolowaniu samego wjazdu do kraju.

Według planu, nie będzie wiz, a zwykła kontrola paszportowa. Po jej przejściu Polak, Francuz czy obywatel Rumunii, będzie mógł wjechać do Wielkiej Brytanii i zostać tak długo, jak tylko zechce, również po to, by szukać pracy.



Aby dostać pracę, najprawdopodobniej wymagane będzie pozwolenie ze strony rządu, a ich liczba ma być ograniczona i zróżnicowana w zależności od sektora gospodarki. Inaczej wyglądać będą procedury ubiegania się o pracę na farmie, a inaczej rekrutacja do banku.

Co więcej, pracodawcy będą zachęcani do wybierania brytyjskich pracowników, bo wydanie pozwolenia dla imigranta będzie się dla nich wiązało z opłatą.



"The Times" pisze, że na razie kwestia dostępu nowych unijnych pracowników do zasiłków nie jest jasna, choć przypomina, iż w przeszłości politycy sugerowali czteroletni okres przejściowy, podczas którego dostęp do świadczeń byłby dla przybyszów zablokowany.



Projekt ujrzy światło dzienne w ciągu kilku tygodni.