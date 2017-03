Theresa May: Rząd realizuje wolę narodu

Brytyjska premier Theresa May poinformowała w środę Izbę Gmin, że jej rząd rozpoczął procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. "Dzisiaj rząd realizuje demokratyczną wolę narodu i tego parlamentu" - podkreśliła. "To historyczny moment, od którego nie ma już odwrotu" - dodała.

Zdjęcie Theresa May /AFP

"Głosowanie za wyjściem z Unii Europejskiej nie było odrzuceniem wartości europejskich. Nadal będziemy sojusznikami i przyjaciółmi. Musimy współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa" - zaznaczyła Theresa May w brytyjskim parlamencie.

Premier May: Gwarancja praw migrantów priorytetem w rozmowach z UE

- Brytyjska premier Theresa May podkreśliła w Izbie Gmin, że "jasno zaznaczyła w liście" ws. Brexitu, że zagwarantowanie praw obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków mieszkających w Europie jest dla niej "priorytetem w rozmowach".

W Wielkiej Brytanii mieszka ok. 3,3 miliona obywateli Unii Europejskiej, w tym prawie milion Polaków, których prawa są zagrożone w wyniku wyjścia kraju ze Wspólnoty. Przedstawiciele obu stron negocjacji wielokrotnie deklarowali, że będą chcieli doprowadzić do porozumienia w tej sprawie "możliwie jak najszybciej".



May: Podczas negocjacji będę reprezentować także obywateli UE

W trakcie specjalnego oświadczenia przed deputowanymi May mówiła, że w obliczu "tej ważnej podróży nasze wspólne wartości, interesy i ambicje mogą - i muszą - nas połączyć".

"Wszyscy chcemy widzieć Wielką Brytanię, która jest silniejsza niż dzisiaj; chcemy kraju, który jest uczciwszy i daje każdemu szansę na odniesienie sukcesu. Chcemy zbudować naród, który będzie bezpieczny dla naszych dzieci i wnuków. Chcemy żyć w prawdziwie globalnej Wielkiej Brytanii, która wychodzi (z Unii Europejskiej - PAP) i dba o relacje ze starymi przyjaciółmi i nowymi sojusznikami na całym świecie" - podkreśliła May.

"Takie właśnie są ambicje rządowego Planu dla Wielkiej Brytanii; ambicje, które nas jednoczą, bo nie definiujemy się dłużej przez to, jak zagłosowaliśmy (w referendum - PAP), ale przez naszą determinację, aby ten wynik przekuć w sukces" - dodała.

Negocjacje zostały rozpoczęte w nieco ponad dziewięć miesięcy po ubiegłorocznym referendum ws. członkostwa w Unii Europejskiej, w którym Brytyjczycy zagłosowali większością 52 do 48 proc. za opuszczeniem Wspólnoty.

List notyfikujący intencję wyjścia z Unii Europejskiej został podpisany przez May we wtorek po południu i przewieziony pociągiem Eurostar do Brukseli przez jednego z oficjeli ministerstwa spraw zagranicznych, który doręczył go brytyjskiemu ambasadorowi przy unijnych instytucjach, sir Timowi Barrowowi. To on oficjalnie przekazał w środę list na ręce przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, rozpoczynając dwuletni okres negocjacji ws. Brexitu.