W poniedziałek ważne spotkanie premier Szydło

Premier Beata Szydło spotka się w poniedziałek z głównym unijnym negocjatorem ds. brexitu Michelem Barnierem. W ocenie wiceszefa MSZ Konrada Szymańskiego Polska wypracowała już wysoki poziom konsensusu w negocjacjach ws. brexitu na poziomie unijnym.

Wciąż trwa pierwszy etap negocjacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią dotyczących wyjścia tego kraju z UE. By przejść do kolejnego etapu, konieczne jest porozumienie obu stron w trzech kwestiach: praw obywatelskich, granicy irlandzkiej oraz brytyjskich rozliczeń finansowych z unijnym budżetem.

Po ostatnim szczycie UE pod koniec października UE i Wielka Brytania zobowiązały się do starań, by wykorzystane zostały wszystkie możliwości posunięcia rozmów w sprawie Brexitu do przodu. Z inicjatywy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska strona unijna postanowiła rozpocząć też wstępne wewnętrzne przygotowania do rozpoczęcia drugiego etapu, który będzie dotyczył kształtu przyszłych relacji Unii z Wielką Brytanią.

Najtrudniejszą kwestią obecnie jest rozliczenie finansowe Londynu.

Wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański zapowiadając wizytę Barniera, ocenił podczas czwartkowego posiedzenia senackiej komisji spraw zagranicznych i UE, że strona polska wypracowała "zaskakująco wysoki poziom konsensusu na poziomie unijnym", a jej współpraca z zespołem negocjacyjnym w Brukseli układa się bardzo dobrze. "Sukces negocjacyjny Polski w tym procesie zależy bezpośrednio od sukcesu unijnego" - zaznaczył.

Szymański powiedział też wówczas, że kwestia praw obywateli jest najbardziej zaawansowaną częścią pierwszej fazy negocjacji brexitowych, a strona brytyjska jest gotowa do uznania oczekiwań unijnych w tej kwestii.

Wyjaśnił również, że wciąż nie ma postępu w kwestii porozumienia finansowego z uwagi na to, że obie strony wychodzą z całkowicie innych założeń politycznych, dotyczących tego, w jaki sposób i na jakich zasadach ma wyglądać rozliczenie finansowe.

Zdaniem wiceszefa MSZ w obopólnym interesie jest - bez względu na ukształtowanie reżimu handlowego - ukształtowanie bliskiej współpracy we wszystkich obszarach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Szymański poinformował również w ubiegły czwartek o przygotowaniach Polski do drugiej fazy negocjacji brexitowych. "Rozpisujemy aktualnie mapę interesów polskich, w szczególności gospodarczych" - powiedział.

Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską do 29 marca 2019 r.