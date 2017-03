Wielka Brytania opuszcza UE. May powiadomi parlament

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała we wtorek, że pod koniec marca powiadomi parlament o tym, kiedy uruchomiła art. 50 Traktatu Lizbońskiego w sprawie formalnego rozpoczęcia procesu wychodzenia jej kraju z Unii Europejskiej.

W poniedziałek wieczorem obie izby brytyjskiego parlamentu przyjęły ustawę upoważniającą premier May do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Brexitu.

"Powrócę do tej izby przed końcem tego miesiąca, żeby powiadomić, kiedy formalnie uruchomiłam art. 50 i kiedy rozpoczęłam proces, poprzez który Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską" - powiedziała May w parlamencie.

Dodała, że w ciągu najbliższych dni królowa Elżbieta II formalnie zatwierdzi akty prawne pozwalające rządowi na rozpoczęcie negocjacji dotyczących Brexitu.

Premier May wielokrotnie zapowiadała, że planuje formalne rozpoczęcie procesu opuszczenia Wspólnoty przed końcem marca br.

Brytyjska premier oświadczyła również, że "nie byłoby dobrze", gdyby doszło do referendum w Irlandii Północnej w sprawie oddzielenia się od Zjednoczonego Królestwa. Dzień wcześniej największa północnoirlandzka partia narodowa Sinn Fein wezwała do "jak najszybszego" głosowania w tej sprawie.

Sinn Fein regularnie wzywała do oderwania się od Wielkiej Brytanii i przyłączenia do Republiki Irlandii, od kiedy w czerwcowym referendum Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z UE, podczas gdy większość mieszkańców Irlandii Północnej była temu przeciwna.

"Na tym etapie nie w porządku byłoby głosować na temat granic" - powiedziała May w parlamencie. Zwróciła przy tym uwagę, że partie polityczne w Irlandii Płn. powinny skupić się na uzgadnianiu porozumienia o podziale władzy, żeby ocalić ich zdecentralizowany rząd. "Chcemy zobaczyć, jak tworzy się ta decentralizacja administracji i to jest coś, o co wszystkie strony powinny się starać w tej chwili" - powiedziała.

Brytyjska premier zobowiązała się także do współpracy ze szkockim rządem w kwestii Brexitu - poinformował we wtorek jej rzecznik.



Dzień wcześniej premier Szkocji Nicola Sturgeon zapowiedziała drugie referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Szkocka premier planuje, by odbyło się ono na jesieni 2018 roku lub wiosną 2019 roku; projekt stosownej ustawy trafi do szkockiego parlamentu w przyszłym tygodniu.