​Wielka Brytania: Parlament upoważnił premier do wszczęcia procedury Brexitu

Obie izby brytyjskiego parlamentu przyjęły w poniedziałek wieczorem ustawę upoważniającą premier Theresę May do rozpoczęcia negocjacji ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szefowa rządu planuje uruchomić proces Brexitu przed końcem marca.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /AFP

Wcześniej późnym popołudniem Izba Gmin odrzuciła zgłoszone przez Izbę Lordów poprawki do ustawy upoważniającej rząd Theresy May do rozpoczęcia negocjacji ws. wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Zapisy te gwarantowały prawa obywateli UE mieszających w Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii i dawały posłom prawo weta wobec warunków tzw. Brexitu.

Reklama

Po ponownym trafieniu pod obrady Izby Lordów - zgodnie z logiką parlamentarnego odbijania piłeczki pomiędzy obiema izbami - wielu lordów uznało, że dalszy opór wobec decyzji demokratycznie wybranych deputowanych i próba ponownego wprowadzenia do treści ustawy obu poprawek, które i tak najprawdopodobniej byłyby znowu odrzucone przez Izbę Gmin, to "bezcelowy gest".

Za wprowadzeniem poprawki gwarantującej prawa obywateli Unii Europejskiej zagłosowało zaledwie 135 lordów, a 274 było przeciw. W identycznym głosowaniu niespełna dwa tygodnie wcześniej swojego poparcia tej nowelizacji udzieliło aż 358 lordów wobec 256 sprzeciwiających się.

Kwestia przyszłości imigrantów zostanie jednak poruszona jako pierwszy temat, gdy rozpoczną się negocjacje pomiędzy rządem w Londynie a Unią Europejską. Obie strony podkreślają, że zależy im na szybkim osiągnięciu porozumienia w tej sprawie.

Lordowie zrezygnowali również z próby przeforsowania drugiej poprawki, która dawała parlamentowi prawo weta wobec ostatecznej wersji porozumienia ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, stosunkiem głosów 118 do 274 (366 do 268 w ubiegłym tygodniu).

Projekt ustawy zostanie teraz skierowany do Pałacu Buckingham w celu uzyskania podpisu królowej Elżbiety II, po czym wejdzie w życie, otwierając przed premier May drogę do formalnego rozpoczęcia procesu tzw. Brexitu i dwuletnich negocjacji w tej sprawie.

Projekt ustawy został złożony w parlamencie pod koniec stycznia w ramach tzw. przyspieszonej procedury. Sam dokument składa się z zaledwie dwóch krótkich artykułów, wyrażających zgodę parlamentu na to, aby Theresa May złożyła oficjalne zawiadomienie (notyfikację) o zamiarze wyjścia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu Lizbońskiego.

Trwający półtora miesiąca proces ustawodawczy został zainicjowany w wyniku podjętej w drugiej połowie stycznia decyzji brytyjskiego Sądu Najwyższego, który podtrzymał wyrok Wysokiego Trybunału (High Court) i orzekł, że do rozpoczęcia formalnego procesu opuszczania UE przez kraj niezbędna jest zgoda obu izb parlamentu.

Premier May wielokrotnie zapowiadała, że planuje formalne rozpoczęcie procesu opuszczenia wspólnoty przed końcem marca br.

Według źródeł PAP w brytyjskiej dyplomacji, do rozpoczęcia procesu wyjścia z Unii Europejskiej dojdzie najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu marca - po wyborach w Holandii i uroczystym szczycie Unii Europejskiej w Rzymie z okazji 60-lecia Traktatów Rzymskich.

Z Londynu Jakub Krupa